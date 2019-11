Ministra española ofrece ayuda a Greta Thunberg para llegar a Madrid para la COP25

Uno de los anuncios que emitió el Presidente Sebastián Piñera es la renuncia de Chile a ser sede de la COP25. Aparte de la conmoción de la noticia, la preocupación se fue al paradero de Greta Thunberg, la joven activista sueca que venía embarcada rumbo a Chile.

Ayer, la joven hizo un llamado a través de su Twitter pidiendo ayuda para llegar a Madrid, ciudad donde se desarrollará la cumbre, su mensaje tuvo una rápida respuesta.

Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica de España, respondió al llamado e indicó: "Querida Greta, sería estupendo tenerte en Madrid. Has hecho un largo viaje y nos ayudas a tomar consciencia, abrir la mente y mejorar nuestras acciones. Nos gustaría ayudarte a cruzar el Atlántico de vuelta. Trataremos de estar en contacto para hacerlo posible".

Dear Greta, it would be great to have you here in #Madrid. You've made a long journey and help all of us to raise concern, open minds and enhance action. We would love to help you to cross the Atlantic back. Willing to get in contact to make it posible. https://t.co/hwuY1NtWSR