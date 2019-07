Merkel rompe protocolo y se sienta durante honores militares a primera ministra danesa

Un día después de su tercer episodio de temblores durante un acto público, la canciller de Alemania, Angela Merkel, se salió del protocolo y estuvo sentada durante los honores militares a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Merkel recibió a Frederiksen a su llegada a la Cancillería, en Berlín, y caminaron juntas hasta unas sillas dispuestas para la ceremonia en que se entonaron los himnos de Alemania y Dinamarca.

El miércoles, la líder alemana sufrió espasmos en manos y piernas, cuando recibía al primer ministro finlandés, Anti Rinne.

"Me encuentro muy bien. Ya dije recientemente que todavía me encuentro en una fase de procesamiento (del incidente) de los honores militares con el presidente Zelenski. Aparentemente no está finalizado del todo, pero hay progresos y tendré que vivir con ello un tiempo", dijo Merkel tras el incidente.