Maduro reconoció contactos de su gobierno con altos funcionarios de Estados Unidos

Nicolás Maduro reconoció que envió emisarios para mantener líneas de comunicación con personas cercanas a la Casa Blanca.

"Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del Gobierno bolivariano que yo presido, bajo mi autorización expresa, para buscar regularizar este conflicto", dijo el presidente venezlano en una transmisión obligatoria para las cadenas de radio y televisión.

La declaración de Maduro se contradice con la Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que un día antes había acusado a la agencia de noticias AP de "manipular" informaciones y mentir sobre una reunión secreta que sostuvo en Caracas, el pasado mes de julio, con un intermediario del Gobierno de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo electoral.

"No me pidas que yo te confirme lo que tú publicaste contra mí, o de mí o [hizo] tu agencia. No me pidas porque eso no es sano (...) Se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó. Es una mentira, una manipulación", dijo Cabello en una conferencia de prensa.

Además, Trump contestó a un periodista que sí mantiene conversaciones con miembros de distintos niveles del gobierno de Maduro. "Estamos en contacto. Estamos hablando con varios representantes de Venezuela. Estamos ayudando a Venezuela tanto como podemos. Nos mantendremos al margen, pero la estamos ayudando", dijo.