Luiz Inácio Lula Da Silva: 'Para el gobierno de Bolsonaro la democracia es un estorbo'

Tras un polémico procesamiento por corrupción el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil decidió excarcelar a Luiz Inácio Lula Da Silva y el escenario político de Brasil cambió. A sus 74 años el exgobernante se refirió a sus esfuerzos por demostrar su inocencia y a las evaluaciones que tiene del régimen de ultraderecha de Jair Bolsonaro.

"En el Gobierno hay personas que no comprenden bien lo que es la democracia. No es un pacto de silencio. Es una sociedad en movimiento que busca consolidar sus conquistas sociales y mejorar la vida de todas las personas que viven en un país. Él (Bolsonaro) no valora la democracia, ni sus hijos, ni su partido", explica Lula en Sao Paulo.

Protegido en la sede del Partido de los Trabajadores (PT) el exmandatario manifiesta que desde el oficialismo "varias veces han hablado de cerrar el tribunal supremo, el congreso, de restituir el AI5 (un decreto represivo de la dictadura), ya han hecho ni sé cuántos decretos para autorizar (el manejo civil" de armas".

Sobre las preocupaciones del Palacio Do Planalto ante las protestas que recorren Latinoamérica, Lula comentó en una entrevista a El País que el actual gobierno "cree que todo se resuelve con el pueblo armado en las calles, cuando, la verdad, creo que todo se resuelve con más tecnología, más educación y más empleo".

Ante los dichos del ministro Paulo Guedes en EE.UU. el líder del PT manifestó que "es la segunda vez (que se refieren al decreto AI5), la primera fue el hijo del presidente. Es una demostración de que para ellos la democracia no es fundamental. Para ellos, es un estorbo al gobernar, cuando yo creo que Brasil necesita más democracia, más manifestaciones porque eso garantiza la consolidación de las instituciones".

Lula Da Silva se refirió al primer año del actual ejecutivo y dijo que "lo que ahora sucede es que se agrava el desempleo, la renta disminuye o hay dificultades para comprar lo mínimo para comer, por ejemplo. La carne o el gas de la cocina subieron mucho. Mucha gente está viviendo con poco dinero y el gobierno no habla de política de desarrollo".