Libro de Bolton reveló que Trump presionó a Ucrania para que investigara a Joe Biden y su hijo

John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos , reveló en sus memorias que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo en agosto que quería seguir bloqueando la entrega de los 391 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania hasta que las autoridades de ese país se comprometieran a investigar a Joe Biden y su hijo, Hunter Biden.

La retención de la ayuda a Ucrania a cambio de investigar a uno de los candidatos demócratas es el motivo del juicio político contra el jefe de la Casa Blanca. En el Senado, que definirá el futuro del mandatario, los abogados de Trump aseguraron que el bloqueo de la ayuda militar era un tema completamente separado de la petición para que las autoridades ucranianas investigaran a su posible rival en las próximas elecciones presidenciales.

El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, por motivos de seguridad, facilitó copias del manuscrito a personas de su entorno y envió una a la Casa Blanca para que la someta al proceso de revisión obligatorio para altos cargos y ex altos cargos para poder proceder a la publicación.

En el borrador enviado a la Casa Blanca en diciembre, Bolton entrega detalles de la campaña de presión a Ucrania por parte del entorno de Trump y también cuenta cómo algunos altos cargos intentaron hacerse a un lado para no verse implicados en esas maniobras, informó The New York Times.

En el proceso de revisión del libro en la Casa Blanca, la Presidencia de Estados Unidos puede optar por retrasar su publicación, por eliminar algunos pasajes del texto o incluso prohibir la publicación del manuscrito.

Tras la publicación de la noticia en el diario The New York Times, el Mandatario negó los hechos. "Nunca le dije a John Bolton que la ayuda a Ucrania estaba vinculada a las investigaciones sobre los demócratas, incluidos los Biden", aseguró Trump en su cuenta de Twitter.

"Si John Bolton dijo eso, fue solo para vender su libro", agregó.