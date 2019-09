Las imágenes del devastador paso del huracán Dorian por las islas noroccidentales de Bahamas

El huracán Dorian ha devastado las islas noroccidentales de Bahamas. El ciclón tropical estuvo dos días sobre la región del caribe con una intensidad nunca antes vista. "Bahamas está ahora mismo en guerra, atacado por el huracán y no dispone de armas para defenderse de semejante asalto del enemigo", dijo el primer ministro Hubert Minnis.

"El gobierno impidió el ingreso a la zona y no se podrá acceder hasta esta noche. Hasta que no estén los equipos sobre el terreno, no tendremos una visibilidad clara (...) el huracán, con categoría 5, estuvo dos días", explicó Regis Chapman, el jefe de la oficina para el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Las islas Ábaco, castigadas con violencia por Dorian, quedan con al menos cinco muertos en este entramado compuesto por el Gran Ábaco y la Pequeña Ábaco. La zona tiene 13.000 habitantes que se dedican principalmente a la pesca. La Gran Bahama, la isla a la que golpeó el huracán después, tiene una población de 52.000 personas.

El ministro de salud, Duane Sands, confirmó que la infraestructura sanitaria quedó arrasada y que las inundaciones dejaron inutilizable el principal hospital de Gran Bahama. El hospital de las islas Ábaco mantiene su actividad y acoge a 400 personas, pero necesita con urgencia medicinas, agua potable y víveres. "Lo más urgente es medicinas, comida y agua potable", explicó Regis Chapman.