La Unión Europea y el Reino Unido se acusan del riesgo de que ocurra un Brexit sin acuerdo

El humo blanco no aparece en el horizonte. El ánimo entre la Unión Europea y el Reino Unido no es el mejor y se acerca la opción de un Brexit sin acuerdo. Ahora se instalaron las acusaciones mutuas por la eventual salida de los británicos sin un pacto el 31 de octubre. A fines de agosto se espera la cita entre el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el conservador primer ministro inglés, Boris Johnson.

En medio de las acusaciones mutuas la Comisión Europea reiteró que "la salida sin acuerdo no es nuestro resultado preferido" y que el pacto negociado por la exlíder de los tories Theresa May es inamovible. "Estamos siempre dispuestos a ofrecer clarificaciones si Reino Unido lo desea (...) pero el acuerdo no se puede renegociar", especificó la vocera de la comisión, Annika Breidthardt.

Informa El País que desde territorio inglés uno de los artífices del Brexit, Michael Gove, lamentó la negativa de Bruselas para que se retomen los contactos. "Me entristece profundamente que la UE ahora no parezca dispuesta a negociar con Reino Unido", dijo el canciller del Ducado de Lancaster, la cartera ministerial en la que tiene el encargo de acelerar los preparativos para una ruptura sin acuerdo en menos de 100 días.

El objetivo del gobierno conservador es rentabilizar la salida del Reino Unido en unas elecciones generales que podrían convocarse después de la eventual salida. Bruselas espera la evolución del tema en el parlamento británico, ante las dudas de que Westminster logre tolerar un Brexit brutal.

En Londres también evalúan el sortear un escenario complejo con un acuerdo transitorio que cumpla la promesa de Johnson de zanjar el Brexit y aplazar las consecuencias de la ruptura. El plan también sería compatible con unas elecciones en las que el Partido Conservador busca derrotar al adversario de sector Nigel Farage.

Ese pacto transitorio implicaría "la salida de la UE pero la permanencia temporal en la unión aduanera y en el mercado interior", explica Georgina Wright, una investigadora del centro de estudios británico Institute for Government. Eso evitaría la salvaguarda o backstop para la frontera entre las Irlanda. "El antiguo acuerdo fracasó tres veces en la Cámara de los Comunes. Necesitamos un nuevo planteamiento", recordó Gove.