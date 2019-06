La oposición en Argentina advierte que si llega al gobierno renegociará el acuerdo con el FMI

El pacto Lagarde-Macri queda en duda. Dos candidatos opositores anticiparon al Fondo Monetario Internacional (FMI) que de llegar a la Casa Rosada revisarán el acuerdo con el organismo financiero. Alberto Fernández y Roberto Lavagna mantuvieron reuniones con el director del hemisferio occidental del fondo en la ciudad de Buenos Aires para advertirle que son impagables los vencimientos acordados por Mauricio Macri.

El líder oficialista de Cambiemos aceptó 57.000 millones de dólares en préstamos desde el organismo en 2018. "Le transmití al FMI nuestra disposición a reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo", dijo Fernández en un largo comunicado. "Cuanto más rápidamente arranque la economía argentina, menos renegociación va a ser necesaria", explicó Lavagna, un exministro de economía.

Una misión técnica del FMI está en la capital trasandina para finalizar la cuarta revisión del acuerdo, un paso vinculante para la liberación de unos 5.400 millones de dólares. Informa El País que en paralelo la directora del FMI, Christine Lagarde, se reunió este jueves con Macri en el marco de la cumbre del G20 en la ciudad de Osaka en Japón. A cuatro meses de las presidenciales el oficialismo refuerza su vínculo con el fondo.

El Instituto Nacional de Estadísticas (Indec) precisa que Argentina deberá pagar en cinco años US$ 191.257 millones. La cifra de este año asciende a US$ 68.500 millones y el acuerdo vence cuando parte el nuevo gobierno. En 2020 deben cubrir US$ 27.700 millones y recurrirán a otras fuentes de financiación. Desde 2021 el FMI pasará a acreedor y en 2023 tendrá el 88% de todas las obligaciones externas argentinas.