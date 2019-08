La industria de los videojuegos respondió a dichos de Donald Trump

Luego de que Estados Unidos sufriera varios tiroteos masivos, el presidente Donald Trump descartó tener cualquier responsabilidad en la proliferación de los discursos y atribuyó los actos al internet, la salud mental y los videojuegos.

Según Trump, "internet ha proveído un espacio peligroso para que mentes radicalizadas y perturbadas" planifiquen este tipo de ataques e informó que instó al departamento de justicia para que trabaje con las compañías de redes sociales para "detectar a los atacantes antes de las matanzas", dijo.

Además, el jefe de la Casa Blanca apuntó a los videojuegos. "Debemos detener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad. Esto incluye a los videojuegos terribles que ahora son lugar común (…) Es muy fácil para jóvenes con problemas rodearse de una cultura que celebra la violencia", dijo.

A estos dichos, la Entertainment Software Association (ESA) indicaron que "más de 165 millones de estadounidenses disfrutan de los videojuegos y miles de millones de personas juegan videojuegos en todo el mundo. Sin embargo, otras sociedad, donde los videojuegos se consumen con regularidad, no lidian con los trágicos niveles de violencia que se dan en los Estados Unidos”, señalaron.

A través de un tweet con la noticia del medio TIME, Cory Barlog, director de God of War, indicó que "espera… ¿eso es? ¿Videojuegos violentos y salud mental? ¿No son las poderosas armas de guerra vendidas por millones a civiles las que en realidad están siendo usadas para llevar a cabo estos actos de terrorismo?"

Wait...that's it??? Violent video games and mental health? Not the high powered weapons of war being sold to civilians by the millions that are actually being USED to carry out these acts of domestic terror??