La erupción de un volcán en Nueva Zelanda dejó al menos 5 muertos, 31 heridos y 8 desaparecidos

El volcán Whakaar de la turística isla White erupcionó, dejando al menos cinco personas fallecidas, otras ocho desaparecidas y 31 heridas. La policía de Nueva Zelanda informó que no espera encontrar más sobrevivientes. "No se observan señales de vida en la isla", había explicado poco antes la policía en un comunicado.

El agente Bruce Bird dijo que "47 personas entraron en la isla. Ahora podemos confirmar que cinco han fallecido, 31 se encuentran en el hospital, ocho están desaparecidos y tres fueron dados de alta". La primera ministra Jacinda Ardern, comunicó que entre los heridos hay turistas de Australia, EE.UU., Reino Unido, China y Malasia.

El volcán Whakaari se ubica en el centro de una isla deshabitada ubicada al noreste de Nueva Zelanda. El macizo entró en erupción sin aviso previo, expulsando rocas y una gran nube de ceniza. "Debido al alto riesgo, los equipos de emergencia no pueden acceder a la isla", explicaron las autoridades sobre el operativo de evacuación.

Jacinda Ardern recalcó que "nuestra absoluta prioridad es continuar con la búsqueda y rescate". Muchos de los evacuados sufrieron quemaduras e ingresaron en hospitales de Whakatane. Informa El País que un grupo de excursionistas estaba cerca del cráter minutos antes de la erupción, según imágenes de una cámara de la zona.

The #WhiteIsland volcano in #NewZealand erupted; an unknown number of tourists around the crater are missing. #volcano pic.twitter.com/wAzyxwsiUi

JUST IN: New Zealand volcano on #whiteisland is erupting, with PM Jacinda Ardern saying several people are missing. https://t.co/8B5rg4032F pic.twitter.com/XGZwNOuxRF