La astronauta Anne McClain es investigada por el que sería el primer delito cometido en el espacio

En el espacio también pasan cosas. La astronauta Anne McClaine pasó seis meses en la Estación Espacial Internacional (ISS) y fue denunciada por su expareja Summer Worden de cometer un delito desde fuera de la Tierra. La Comisión Federal de Comercio y la Oficina de Inspección General de la NASA recibieron la acusación.

La militar aseguró que la piloto estadounidense utilizó el internet en la ISS para ingresar a su cuenta bancaria. McClaine y Worden están en proceso de separación y disputando la custodia de su hijo desde hace casi un año. Informa The New York Times que el banco confirmó a Summer los movimientos desde el espacio.

McClain reconoció a través de su asesoría legal que accedió a la cuenta desde el espacio, pero que lo hizo para controlar las cuentas de Worden relacionadas con las suyas. Según el tratado de la ONU sobre el espacio ultraterrestre, el que rige en la ISS, los astronautas que cometan delitos serán juzgados según las leyes de su país.

"No hay nada de cierto en estas acusaciones. Estamos pasando por una dolorosa separación personal que ahora por desgracia está en los medios de comunicación. Valoro el apoyo que he recibido y me reservo cualquier comentario hasta que termine la investigación. Tengo confianza total en el proceso", escribió Anne en Twitter.