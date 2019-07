Juez decidió no juzgar por violación a un adolescente porque venía de 'buena familia'

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos cuestionó la decisión de un juez de familia de Nueva Jersey que había determinado no juzgar como adulto a un menor de edad de 16 años que se grabó violando a una joven de la misma edad, durante una fiesta, en julio de 2018, y después envió el video a sus contactos con el siguiente mensaje: “Cuando tu primera vez es una violación".

Los fiscales aseguraron que la víctima caminaba a los tropezones y hablaba con dificultad. El acusado aprovechó esa condición para atacarla: se desnudó, a ella le quitó la parte de arriba de la ropa, y la penetró.

Y pese a que la legislación de Nueva Jersey permite a los mayores de 15 años ser juzgados como adultos cuando comenten delitos graves, el juez James Troiano, de 70 años, estimó que "fue un abuso y no una violación" y prefirió proteger al adolescente de 16 porque venía de una "buena familia" y tenía posibilidades de estudiar en una universidad de prestigio.

El magistrado consideró que no hubo "cálculo, crueldad de su parte, sofisticación o naturaleza depredadora" por parte del acusado, como denunció el fiscal. "No lo sé… el joven proviene de una buena familia que lo puso en una escuela excelente donde le iba muy bien. Claramente es un candidato no sólo para la universidad, sino probablemente para una buena universidad. Sus puntajes de ingreso a la universidad fueron muy altos", dijo.

Además, restó importancia que el mismo joven haya descrito su crimen como una violación en el mensaje que le envió a sus contactos. "Realmente no hace mucha diferencia porque el párrafo entero para mí es sólo un chico de 16 años diciendo estupideces a sus amigos", afirmó.

La corte de apelaciones aconsejó al juez, que está retirado pero ocasionalmente llena vacantes, no muestre parcialidad con los jóvenes de familias privilegiadas.