Jóvenes de Nueva York llaman a evasión masiva en el metro en protesta contra violencia policial

El registro del violento arresto de un adolescente afromericano de 19 años por evadir el pago del metro fue lo que catapultó todo un movimiento de evasión en Nueva York.

En el video se muestra que el joven espera a la policía con los brazos en alto sin oponer resistencia ni mostrando señas de querer escapar, además, la gente del metro hizo espacio para la detención; luego, varios policías entran al vagón para realizar el arresto, lanzándolo al suelo.

In case you’re wondering how an arrest in NYC goes down. The guy has made absolutely no indication that he would flee or fight and wasn’t trying to hide.



If you can’t see, the reason everyone moved was because all the police had taken out their guns and aimed at him. pic.twitter.com/dAstrtMntz