Hermano de Simone Biles fue acusado de triple asesinato

El hermano de la campeona olímpica de gimnasia, Simone Biles, fue detenido tras ser acusado de triple asesinato en Cleveland, Ohio, Estados Unidos.

Se trata de Tevin Biles-Thomas (24), a quien se le acusa de provocar la muerte de tres jóvenes de 19, 21 y 23 años en Año Nuevo.

Según informó New York Post, el militar de profesión, junto a un grupo de personas, lideró una pelea al tratar de entrar a una fiesta a la que no fueron invitados, donde hubo disparos y terminaron los tres hombres muertos, y otros dos heridos.

El hermano de la gimnasta fue llevado a la cárcel del condado de Liberty, en Hinesville, tras haber sido arrestado en la base militar de Fort Stewart en Georgia.

Biles-Thomas afrontará su juicio el próximo 13 de septiembre, siendo el único acusado hasta el momento. Se le culpa de asesinato, homicidio involuntario, asalto criminal y perjurio.

Simone Biles no comentó directamente los problemas de su hermano, pero escribió en su cuenta de Twitter: “comiéndome mis sentimientos, no me hables".

Cabe recordar que la cuádruple campeona olímpica fue adoptada junto a su hermana más pequeña por su abuelo materno, debido a las adicciones de su madre.