Helicópteros australianos lanzaron verduras para alimentar a los animales

Helicópteros en Australia lanzaron toneladas de alimento desde las alturas para los animales que han sido afectados con los incendios.

Entre las verduras más usadas, están las zanahorias y papas para las especies que suelen sobrevivir al fuego, pero que luego quedan varadas sin comida, según reportó el medio Minuto Uno.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei