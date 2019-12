Grupo de extrema derecha se adjudicó ataque incendiario a productora brasilera que hizo un Jesús gay

Un programa de sátira sudamericano recibió un ataque incendiario. A cerca de cinco años de que se conmemore el atentado de Al Qaeda en contra de la oficina central de la revista Charlie Hebdo en Francia, un grupo de extrema derecha se adjudicó el lanzamiento de bombas molotov sobre la sede de Porta dos Fundos en Brasil. Un especial navideño para Netflix donde aparece un Jesucristo gay fue la polémica central del caso.

La historia de "La primera tentación de Cristo" cuenta cuando Jesús regresa a su casa -para festejar sus 30 años- con Orlando, quien deja implícito que tienen una relación. El especial de 46 minutos recibió críticas en territorio brasilero, incluyendo al diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del gobernante ultraderchista Jair Bolsonaro, quien en Twitter compartió una imagen en la que se lee "Netflix ataca a los cristianos".

Informa El País que el "Comando de Insurgencia Popular Nacionalista de la Gran Familia Integralista Brasileña" asumió la autoría del ataque, el que no causó heridos por la intervención de un guardia de seguridad que evitó que se propagara el fuego. Las imágenes muestran a tres individuos encapuchados con una bandera integralista (movimiento inspirado en el fascismo italiano) y otra del Brasil monárquico.

"Siempre nos hemos enfrentado a esas críticas, pero este año ha sido diferente, lo que dice mucho sobre la homofobia en nuestro país. En el especial que hicimos el año pasado, Jesús llegaba a torturar a gente y no generó ni una décima parte del escándalo de ahora, cuando sólo es gay", comenta el actor Gregório Duvivier, quien interpreta a Jesús. Un vocero de Netflix dijo que apoyan "la libertad creativa de los artistas".

El trabajo de Porta dos Fundos lo refleja "Se beber, não ceie" (2018), una especie de "The Hangover" en Jerusalén con un Jesucristo sádico en su última cena, que acaba de ganar el Emmy Internacional como mejor comedia del año. Las dos creaciones llevan la firma del actor y guionista Fábio Porchat. "Esas personas tienen anhelos tiránicos y autoritarios al querer legislar sobre qué pueden ver los demás", agregó Duvivier.

La productora dice que "el amor prevalecerá junto con la libertad de expresión" y lo reflejan con que días antes del ataque publicaron un vídeo que ironiza sobre la ofensiva conservadora. Jesús aparece triste, en una iglesia, charlando con un sacerdote sobre las burlas de las que fue objeto por parte de los "chicos de Porta dos Fundos" y sobre su deseo de venganza. En un momento afirma que no puede hacer nada contra los comediantes y añade que "me hacen falta curas y pastores para que me defiendan".