Groenlandia advierte que no está a la venta ante noticia de que Trump quiere comprarla

Las autoridades de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca, descartaron que la isla esté a la venta, luego que medios estadounidenses informaron que Donald Trump consultó con sus asesores la opción de comprarla.

"Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos, y vemos esto como una expresión de mayor interés en invertir en nuestro país y en las posibilidades que ofrecemos. Por supuesto, Groenlandia no está a la venta. Debido al carácter no oficial de las noticias, el gobierno de Groenlandia no tiene más comentarios que hacer", dijeron en un comunicado de prensa.

"Groenlandia es rica en recursos valiosos como minerales, agua y el hielo más puros, reservas de peces, mariscos, energía renovable, y es una nueva frontera para el turismo de aventura. Estamos abiertos a los negocios, pero no a la venta", agregó el ministerio de relaciones exteriores de la isla, en la que viven poco más de 55 mil personas.

De acuerdo The Washington Post y CNN, el presidente de Estados Unidos consultó con sus asesores en la Casa Blanca que tan factible era negociar con Dinamarca la compra de la isla. Ninguno de los dos medos reportó las razones tras esta idea.