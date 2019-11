Greta Thunberg por cancelación de la COP 25: 'Mis pensamientos están con la gente de Chile'

La cancelación de la XXV Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas por parte del Gobierno de Chile, la 25° Conferencia de las Partes (COP 25) fue comentada por la activista sueca Greta Thunberg.

La adolescente de 16 años utilizó su cuenta de Twitter para comentar que "la COP25 no se llevará a cabo en Santiago", agregando que "mis pensamientos están con la gente de Chile" a raíz de la crisis social que vive el país.

Sobre su viaje, Thunberg manifestó en la red social que "he estado avanzando por el continente de América del Norte hacia Santiago, pero como se trasladará la COP25, ahora esperaré hasta tener más información".

COP25 will not be held in Santiago.

My thoughts are with the people of Chile.

I’ve been making my way through the North American continent towards Santiago, but as #COP25 will be moved I will now wait until I have more information...