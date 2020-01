Greta Thunberg: La ciencia y la juventud deben estar en el centro de la conversación

La activista sueca Greta Thunberg aseguró que no basta con escuchar y comprender el peligro del cambio climático, sino que es necesario tomar medidas concretas y urgentes.

En su comparecencia ante el Foro Económico Mundial de Davos, la joven dijo: “No me quejo de que no haber sido escuchada. Esto es sobre nosotros y de las generaciones futuras y de todos aquellos a los que les afecta hoy. La ciencia y la voz de la juventud no está en el centro de la conversación, pero necesitan estarlo”.

Según Thunberg, "las emisiones globales de CO2 no se han reducido y esto es precisamente lo que tenemos que conseguir”.

"Desde el verano pasado, he estado repitiendo estas cifras una y otra vez en todos los discursos. Sé que no quieren hablar de esto. Les aseguro que continuaré repitiendo estas cifras hasta que lo hagan", agregó.