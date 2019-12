Greta Thunberg en la COP25: 'Llevamos un año protestando y no ha pasado nada'

Si bien su asistencia estaba más que confirmada, el arribo de Greta Thunberg a la COP25 fue sorpresivo. Luego de viajar en tren desde Lisboa hasta Madrid, la joven activista llegó hasta la Casa Encendida de la capital española, en la que ofreció una conferencia de prensa.

"Creo que hemos logrado muchas cosas: hemos creado conciencia y hemos creado debate. Es un gran paso, pero evidentemente no es ni mucho menos suficiente. Con toda franqueza, las emisiones de CO2 no se están reduciendo, en 2019 van a subir", advirtió Thunberg.

Agregó que espera ver "acciones reales" en la presente cumbre del clima. "Si miramos esto desde un cierto punto de vista es verdad que no hemos logrado nada", remarcó la adolescente sueca.

También habló sobre las acciones que ha realizado Fridays for Future, movimiento fundado por Thunberg. "Llevamos un año protestando y no ha pasado nada. No es una solución sostenible que los niños no vayan al colegio, no podemos seguir así. Nos encantaría que pasara otra cosa. Necesitamos que la gente en el poder haga algo", expresó la joven.

En esa línea, Greta Thunberg emplazó a los líderes mundiales: "La crisis climática se sigue ignorando por los responsables políticos, y no podemos seguir así y no queremos seguir así. Nos gustaría ver algo de acción por los responsables políticos, por los líderes. No podemos esperar ni un minuto más".

Se espera que Thunberg participe durante esta jornada en la marcha por el cambio climático que se realizará en las calles de Madrid.