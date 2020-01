Gobierno interino boliviano emite orden de captura internacional contra Evo Morales

El Gobierno interino de Bolivia emitió una orden de captura internacional contra el exmandatario Evo Morales, porque pensaban que iba a visitar Chile para participar entre el 23 y 25 de enero en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos.

"No tengo invitación oficial ni información sobre un evento de Derechos Humanos en Chile. Antes cuando era dirigente, los racistas me declaraban persona no grata, ahora como Presidente indígena, piden mi detención", se defendió Morales en Twitter.

Por su parte el fiscal que lleva el caso contra el dirigente indígena, Juan Lanchipa, señaló a medios bolivianos que "nosotros no hemos activado el sello rojo para el señor Evo Morales. Nosotros no conocemos la situación de esta notificación roja de Interpol, reitero nosotros no hemos activado como Ministerio Público esta situación".

Hasta la fecha, Interpol no ha hecho caso a la orden de captura ya que el expresidente aún no está en el listado de notificaciones rojas.