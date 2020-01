Gobierno de Australia anunció 2 mil millones de dólares locales para víctimas de incendios

El Primer Ministro de Australia, Scott Morrison, anunció este lunes que el Gobierno destinará 2 mil millones de dólares australianos, más de mil millones de pesos chilenos, a los afectados.

El dinero irá al fondo nacional para la reparación de los daños que han dejado los incendios en el país, y que han arrasado hasta el momento con casi 6 millones de hectáreas, según informó El País.

Morrison anunció la noticia en su cuenta de Twitter, donde comentó que "estamos destinando una cifra inicial de 2.000 millones de dólares para un nuevo fondo de recuperación por los incendios forestales, para garantizar que las familias, los agricultores y los dueños de negocios afectados por estos incendios sin precedentes obtengan el apoyo que necesitan".

We're putting an initial $2 billion into a new bushfire recovery fund to ensure the families, farmers and business owners hit by these unprecedented #bushfires get the support they need as they recover.