Finlandia descartó semana laboral de cuatro días

El Gobierno de Finlandia desmintió que se estuviera legislando o considerando la idea de implementar una rebaja en la jornada laboral.

Esta semana se compartió en los portales de noticias la propuesta que habría anunciado la Pimera Ministra de Finlandia, Sanna Marin del Partido Social Demócrata, en la que plantea una semana de trabajo de cuatro días, además de solo seis horas laborales, lo que ya fue desestimado.

"¿Semanas laborales de cuatro días, seis horas de jornada, por qué no podría ser el próximo paso? Creo que las personas merecen pasar más tiempo con sus familias, seres queridos, pasatiempos y otros aspectos de la vida, como la cultura", fueron las palabras de Marin.

Esto lo dijo Marin en medio de un debate en medio de una convención de su partido, cuando aún era la jefa de la cartera de Transporte en agosto de 2019, pero solo fue una "visión a futuro de cómo podría cambiar el país", comentó La Vanguardia.

"En el programa del Gobierno no hay mención de una semana laboral de cuatro días. El tema no está en los planes", fue lo que escribieron en la cuenta de Twitter oficial del poder Ejecutivo del país.

In the Finnish Government´s program there is no mention about 4-day week. Issue is not on the Finnish Government’s agenda. PM @marinsanna envisioned idea briefly in a panel discussion last August while she was the Minister of Transport, and there hasn’t been any recent activity.