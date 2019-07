FBI descubrió un escenario de horror en centro de donación de cuerpos

El proceso judicial contra el Biological Resource Center, en Phoenix, Estados Unidos, dejó al descubierto las malas prácticas, dignas de película de terror, de este centro dedicado a la recepción de cuerpos y al almacenamiento de tejidos humanos.

De acuerdo con medios locales, al interior del recinto había baldes con partes de cadáveres, genitales masculinos en un congelador y cabezas pegadas a cuerpos diferentes.

La investigación comenzó en 2014, cuando el FBI comenzó a indagar sobre una serie de denuncias por tráfico ilegal y venta de partes humanas.

Troy Harp, uno de los demandantes, donó el cuerpo de su madre y abuelo, en 2012 y 2013, respectivamente, para trabajos científicos. Pero se enteró que nada de esto ocurrió cuando en 2014 el FBI entró al centro.

En medio del proceso judicial, salió a la luz pública el testimonio de uno de los agentes federales que participó del allanamiento. Según su relato, además de los baldes con restos de cuerpos y los genitales masculinos en un congelador, vio la cabeza de una mujer adherida al cuerpo de un hombre, colgando de una pared.

La demanda también detalla que los cuerpos fueron cortados sierras eléctricas y que dentro del Biological Resource Center se encontraron charcos de sangre humana y fluidos corporales en el piso del congelador" sin etiquetas de identificación en los cuerpos.

The New York Post, además, informó que en este lugar se podía comprar el cuerpo semicompleto de un niño, sin hombros y cabeza, a US$ 2.900; una pierna entera a US$ 1.100 o una rodilla por US$ 375.

Stephen Gore, responsable del centro, en 2015 se declaró culpable de diversos cargos federales, entre ellos el de operar un negocio ilegal y, durante esta semana, fue sentenciado a cumplir una sentencia de un año de prisión diferida, cuatro años de libertad condicional y además deberá pagar USD 121.000 en restitución a las familias afectadas.

El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, adelantó que continuarán las investigaciones contra Stephen Gore, porque hay indicios de que sus negocios continúan en Illinois, aunque en dicho lugar no aparece como propietario.