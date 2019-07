Exfiscal Robert Mueller aseguró que 'Trump no está exculpado' de eventual obstrucción a la justicia

En el congreso no exculpó al presidente. El ex fiscal especial Robert Mueller reafirmó que no podía acusar a Donald Trump de ningún delito por la doctrina jurídica, pero insistió en que el mandatario "no está exculpado" de una eventual obstrucción a la justicia.

La investigación de Mueller estudió la injerencia electoral de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y un posible delito por parte del republicano al tratar de perjudicar las pesquisas. Su informe final confirmó la interferencia rusa.

En el documento el jurista y ex director del FBI describió una decena de episodios en los que el mandatario trató de influir, como cuando despidió al director del buró James Comey o quiso hacer lo mismo con el propio fiscal especial.

"El presidente no fue exculpado de los actos que supuestamente cometió", dijo Mueller al inicio de las dos audiencias que enfrentó, la primera ante el Comité de Justicia y la segunda ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

Informa El País que Mueller alertó de los intentos rusos por interferir en la política estadounidense y advirtió que persistían después de 2016. "Desde luego no era una falsedad", dijo el exfiscal y luego agregó que se habían "subestimado".

Ante la consulta de los elogios que Trump dio a Wikileaks por filtrar correos demócratas, Mueller dijo que le parecía que "problemático es poco, en términos de lo que plantea dar a alguien esperanza o empuje sobre algo que debería ser una actividad ilegal".