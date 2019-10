Evo Morales sobre las próximas elecciones: Les pido cinco años más para terminar nuestras obras

El presidente de Bolivia, Evo Morales, cerró su campaña durante la noche del miércoles con miras a las próximas elecciones que se desarrollarán este domingo, haciendo un llamado al pueblo altiplánico a que "no lo abandonen".



Lo anterior se da en el contexto de que es la contienda política más incierta en sus 13 años en el poder, considerando que su rival será el exmandatario, Carlos Mesa.



"Les pido cinco años más para terminar nuestras grandes obras. No me abandonen el 20 de octubre", declaró Morales en un acto desarrollado en El Alto, en conjunto con varias organizaciones de militantes de bases sociales.



De paso, el actual presidente sostuvo también que "estamos convencidos de que en estas elecciones nuevamente vamos a dar paliza a los vendepatrias, a los neoliberales".