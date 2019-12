Evo Morales entregó su apoyo al MAS: 'Vamos a ganar nuevamente las elecciones nacionales'

Su llegada a Argentina desde México le entregó un nuevo espacio. El saliente gobernante boliviano Evo Morales se refirió a las elecciones que debe realizar el régimen interino, comentó que el Movimiento al Socialismo (MAS) puede volver al poder y dijo que "no voy a ser candidato en estas elecciones, pero tengo derecho a hacer política".

En su calidad de refugiado político y en la ciudad de Buenos Aires, el líder altiplánico manifestó ante los medios de comunicación que "hace una semana que estoy en Argentina y empiezo a recuperarme, envalentonado, motivado. Estoy convencido de que vamos a ganar nuevamente las elecciones nacionales".

Sobre su opción de regresar a Bolivia, Morales recalcó que "no sé en qué tiempo tendré garantías para ingresar. No tengo miedo de la detención. Ahora voy a acompañar al candidato o a la candidata para ganar las elecciones. He tenido reuniones con dirigentes bolivianos en Argentina, mi deseo es aportar al proceso de cambio".

El exmandatario boliviano comentó sobre potenciales candidaturas que hay "muchos líderes jóvenes, en el campo, también en las ciudades" y que "vamos a buscar un candidato unitario y lo acompañaremos. Vamos a discutir quien puede garantizar el voto duro de los indígenas y también el de la clase media y el sector empresarial.