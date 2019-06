Escritora acusó a Donald Trump de abuso sexual

La escritora E. Jean Carroll aseguró que Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, abusó de ella sexualmente a mediados de la década de 1990.

La autora relató en New York Magazine que el mandatario la agredió en la tienda Bergdorf Goodman, en Manhattan, después que le pidiera consejo sobre una prenda de regalo para una amiga. Según el texto, Trump eligió un “traje transparente de encaje de color lila gris” y le pidió que lo modelara para él. Ella respondió que por qué no se lo probaba él.

“En el momento en que la puerta del camerino se cierra, se abalanza hacia mí, me empuja contra la pared y pone su boca en mis labios. Estoy tan sorprendida que lo empujo de nuevo y empiezo a reírme otra vez. Toma mis brazos y me empuja contra la pared por segunda vez, y, cuando me doy cuenta de lo grande que es, me sostiene contra la pared con su hombro y mete la mano debajo del vestido y me baja las medias”, escribió.

“Luego, todavía con traje de negocios, camisa, corbata, se abre el abrigo, se desabrocha los pantalones y, metiendo sus dedos en mi área privada, empuja su pene hasta la mitad, o por completo, no estoy segura, dentro de mí. Se convierte en una lucha colosal. Llevo un par de robustos tacones altos de Barneys de charol negro de cuatro pulgadas (…) y trato de pisotear su pie. Intento empujarlo con mi única mano libre, por alguna razón, sigo sosteniendo mi bolso con la otra, y finalmente me pongo de rodillas lo suficientemente alto como para empujarlo hacia afuera y hacia afuera, me giro, abro la puerta y corro”, agregó.

“Todo el episodio dura no más de tres minutos. No creo que haya eyaculado (…) No recuerdo si corro hacia el elevador o si tomo el camino lento en la escalera mecánica. Tan pronto como aterrizo en el piso principal, corro a través de la tienda y salgo por la puerta (no recuerdo qué puerta) y me encuentro afuera en la Quinta Avenida”, complementó.

Como la misma Carroll recuerda en su texto, otras quince mujeres han acusado a Trump de abuso sexual: Jessica Leeds, Kristin Anderson, Jill Harth, Cathy Heller, Temple Taggart McDowell, Karena Virginia, Melinda McGillivray, Rachel Crooks, Natasha Stoynoff, Jessica Drake, Ninni Laaksonen, Summer Zervos, Juliet Huddy, Alva Johnson and Cassandra Searles.