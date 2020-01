Elizabeth Warren clarificó dichos de Bernie Sanders en cita privada de 2018 sobre las presidenciales

Las primarias del Partido Demócrata suma otra polémica. La senadora Elizabeth Warren clarificó los dichos del senador Bernie Sanders -en una cita privada de 2018- sobre las opciones que tendría una candidata en contra del republicano Donald Trump.

"Dije que pensaba que una mujer podía ganar. Él no estuvo de acuerdo", se lee en el comunicado de Warren que difundió la directora de comunicaciones de su campaña, Kristen Orthman. Las primarias demócratas se inician en febrero en el estado de Iowa.

Informa HuffPost que Sanders había desmentido esta situación argumentando que las fuentes citadas por CNN estaban "mintiendo sobre lo que pasó" en la reunión de 2018 y luego agregaría que "¿creo que una mujer puede ganar en 2020? ¡Por supuesto!".

