El gobierno de Macri intenta renegociar su deuda y aparece el fantasma de nuevo default en Argentina

La inflación, la pobreza, la devaluación y ahora el default a un paso. El ejecutivo de Mauricio Macri busca encontrar una positiva respuesta entre los acreedores para renegociar los pagos de más de 100.000 millones de dólares, luego de reconocer su incapacidad para cubrir los montos en los plazos convenidos.

Sobre la gestión de Cambiemos ahora está el peso de posponer hasta en seis meses los vencimientos por un total de 13.000 millones de dólares que debe abonar hasta diciembre de 2019 en las Letras del Tesoro. Macri se refirió a la reprogramación como un "reperfilamiento", al mismo tiempo que los analistas hablan de un nuevo default y la agencia de calificación S&P califica la situación de "default selectivo".

La apuesta del macrismo es evitar a toda costa un noveno default soberano para mantener la esperanza de llegar con opciones a las elecciones del 27 de octubre. Tras la potencial derrota que le anticiparon las primarias de las PASO el régimen de la coalición Juntos por el Cambio, la crisis económica y social se tomó la agenda.

El gobierno de Macri deberá contactar a bancos internacionales y lograr un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En paralelo la realidad ya es conocida y el Financial Times aclara que "las principales agencias de calificación crediticia declaran el default cuando un país no cumple con todas sus obligaciones de deuda, ya sea atrasando los pagos o no haciéndolos de manera completa o incumpliéndolos totalmente".