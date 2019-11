El embajador de EEUU ante la Unión Europea reconoce que presionó a Ucrania por orden de Donald Trump

Una mala noticia para la Casa Blanca. El primer testigo del escándalo en Ucrania, el embajador Gordon Sondland, se presentó ante el Congreso de Estados Unidos y dijo que el mandatario republicano Donald Trump fue quien ordenó presionar al gobierno de Volodímir Zelensky para forzar una investigación que perjudicaba a los demócratas y que se entregaron beneficios por esas maniobras a los ucranios.

El representante estadounidense ante la Unión Europea dejó entrever que hubo ayudas militares y una invitación a Washington. Los demócratas estiman que ese canje es un "soborno", en medio del proceso de juicio político o destitución. Sondland fue el escogido por Trump para las gestiones, un empresario que llegó al cargo sin experiencia diplomática y tras donar un millón de dólares a la campaña del gobernante.

Su declaración fue un golpe para el secretario de estado Mike Pompeo y el vicepresidente Mike Pence, al asegurar que sabían de las gestiones con Kiev. "¿Hubo quid pro quo? Como testifiqué anteriormente, con respecto a la llamada de la Casa Blanca y la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí (...) Como una persona nombrada por el presidente, yo seguí las órdenes del presidente", dijo el embajador ante la UE.

Informa El País que la Cámara de Representantes comenzó las pesquisas sobre Trump el 24 de septiembre, cuando se supo de las maniobras del mandatario para que la justicia ucrania investigase al demócrata Joe Biden, y a su hijo Hunter, que había trabajado para la compañía de gas Burisma cuando su padre era vicepresidente. Trump reclamó la indagación a Zelenski en una conversación el 25 de julio.

Si el Congreso considera probado que Donald Trump abusó de su poder presidencial para perjudicar a Biden, el gobernante podría ser destituido. El papel de Sondland es clave porque le dijo a un asesor de Zelensky que la ayuda militar a su país por casi US$ 400 millones no se entregaría mientras no anunciaran públicamente la investigación que reclama el presidente de Estados Unidos.

El embajador reconoció una coordinación con el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, "por indicación directa" del gobernante y que "Giuliani pidió que Ucrania hiciese pública una declaración anunciando investigaciones del servidor del Comité Nacional Demócrata y de Burisma. Giuliani estaba expresando los deseos del presidente". Lo complejo es que el eventual intercambio con ayuda militar era para un país en guerra.