El dengue se multiplica en México y amenaza las grandes ciudades

La ciudad de Guadalajara suma 2.122 personas infectadas con dengue. Se trata de la tercera urbe más poblada y rica de México, donde el brote aumentó 250% con respecto al año pasado. La enfermedad viral ya cobra 72 muertos en todo el país y el virus saltó desde las costas tropicales y llega a las zonas del interior. El dengue es endémico en territorio mexicano desde los tiempos de la colonia, pero uno de los mosquitos que lo transmiten, el aedes aegypti, se limitaba a las zonas del trópico.

El cambio climático, que trajo más calor y más lluvias, facilita que el insecto se adapte a lugares como Guadalajara o Puebla. "Lo preocupante es que ahora está llegando a las ciudades. Es un disparo enorme en el número de casos (22.992 en total), más los otros 100.000 probables. No hay un control de la plaga y es probable que no quieran emitir la alerta epidemiológica para no evitar el efecto llamada porque no da abasto", apunta el epidemiólogo de la UNAM, José Luis Alfredo Mora Guevara.

La respuesta llegó del director de vigilancia e investigación epidemiológica de la Secretaría de Salud de Jalisco, Leandro Hernández Barrios, quien descartó emitir la alerta y dijo que "ya conocemos lo que hace el brote y cuál es el serotipo, que es el uno y el dos (el dengue tiene cuatro variedades). Además, no nos hemos visto rebasados en la atención a los pacientes". La mayor preocupación entre las autoridades mexicanas es el aumento del porcentaje de los casos graves, del llamado dengue hemorrágico.

La epidemióloga del departamento de salud pública de la UNAM, Guadalupe Soto, precisa que "en Chiapas o Guerrero están por encima del 50%, cuando otros años no llegaba al 5%. Y no existe aún vacuna, la única medicación son analgésicos relajantes musculares, hidratación y reposo". El dengue suele ser una dolencia leve, incluso asintomática en el 80% de los casos, pero se puede complicar si una misma persona contrae varias veces la dolencia. Ya se observa una mutación del serotipo.

"Estamos viendo cada vez más el serotipo dos. Y cuando una persona se enferma por segunda vez de un segundo serotipo del que no está inmunizado, se complica el caso y suele pasar a grave", confirman desde la secretaría de salud. Informa El País que por ahora el gobierno se enfoca en la contención y erradicación larvario: fumigación, control biológico y campañas de información a la ciudadanía para que extremen la higiene. Las autoridades confían en que la curva ascendente de casos, pronto descienda.

Guadalupe Soto estima que sería necearía ampliar el muestrario de las encuestas: "No se sabe si son doble infección. No tenemos un archivo de todas las personas. Es complicado porque la encuestas serológico es costosa". Los estudios son poco optimistas con la capacidad de contención de las dos especies de mosquitos Aedes (aegypti y albopictus) y estiman que con el cambio climático los insectos podrán reproducirse en casi todo el planeta habitado en 2080 y amenazarán a 7.000 millones de personas.