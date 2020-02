EE.UU: Senado rechaza nuevos testigos y pedir más documentos en juicio contra Donald Trump

El Senado ha rechazado con 51 votos frente a 49 la moción para llamar a declarar a nuevos testigos y pedir más documentos en juicio contra Donald Trump, lo que precipita el tercer impeachment en la historia de Estados Unidos hacia su final. Los demócratas necesitaban el apoyo de cuatro republicanos para lograr esta ampliación del proceso, pero solo lograron el apoyo de dos, Mitt Romney, de Utah, y Susan Collins, de Maine. Una senadora sobre la que los demócratas tenían esperanzas, Lisa Murkowski, de Alaska, anunció al mediodía que votará que no.

Murkowski emitió un comunicado justo cuando arrancó el debate, en el que culpó a la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, de enviar al Senado los cargos contra Trump -los llamados artículos del impeachment- de forma "apresurada y defectuosa". Lamentó que no se va a llevar a cabo "un juicio justo", pero que no cree que extenderlo vaya a cambiar nada. Lamar Alexander, de Tennessee, que también había expresado dudas, concluyó que "no hay necesidad de más pruebas para demostrar algo que ya se ha demostrado pero [que es una acción] que no llega al elevado umbral que fija la Constitución estadounidense para que una falta suponga la destitución [del presidente]".

Los demócratas, que impulsan la causa contra el presidente, solo ocupan 47 de los 100 escaños y necesitaban convencer a cuatro republicanos para lograr una mayoría simple que extienda el juicio durante varios días. Aunque sumasen tres y el voto quede en un igualado 50-50, la moción fracasa, según el reglamento del Senado para este procedimiento. Las normas, además, no contemplan que el juez que preside este proceso, John Roberts —presidente a su vez del Supremo—, ejerza el poder de desempate. La historia recoge que en el primero de los tres impeachments que ha vivido Estados Unidos, el de 1868 contra Andrew Johnson, el presidente de aquel tribunal sí se arrogó el derecho, pero fue muy discutido, y nunca se ha regulado.

Sigue leyendo en El País...