Economista: No es común que un país OCDE mate a 16 personas en dos días de movilizaciones sociales

El economista Branko Milanovic, que trabajó casi dos décadas en el departamento de investigación del Banco Mundial y es un experto en desigualdad, escribió una columna en su blog personal sobre Chile con una dura crítica ironizando que "no es común para un país OCDE disparar y matar 16 personas en dos días de movilizaciones sociales".

"La caída en desgracia de Chile es sintomática de una tendencia mundial que revela los daños que han causado las políticas neoliberales los últimos treinta años", escribe el académico apuntando a que "donde el país falló fue en sus políticas sociales, lo que es extraño considerando todos los otros aspectos en los que ha sido exitoso".

Para Milanovic el sistema de pensiones impuesto durante la dictadura de Pinochet hace que "las jubilaciones de los pensionados sean parte de una ruleta" destacando que "hoy en día la mayoría de los jubilados reciben entre $200 y $300 dólares al mes, en un país donde el nivel de precios es el 80% de Estados Unidos según el International Comparison Project del Banco Mundial".

"Esta extraordinaria desigualdad de riqueza e ingresos, combinado con la mercantilización de muchos servicios básicos y pensiones que dependen de las variaciones del mercado de valores han estado ocultas para los observadores extranjeros que se fijaban en el aumento del PIB per cápita, pero las recientes protestas demostraron que no son suficientes. El crecimiento es indispensable para el éxito económico y la reducción de la pobreza, pero si no hay justicia social y un mínimo de cohesión social, los efectos del crecimento pueden desaparecer en manifestaciones y disparos", concluye el académico.