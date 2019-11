Donald Trump confirmó firma de acuerdo comercial con China pese a suspensión de la APEC en Chile

La suspensión del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y la COP25 que se debían realizar en Chile sigue generando repercusiones en el mundo político y empresarial fueras de nuestras fronteras. Así lo dejó en claro este jueves por la mañana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mantario confesó que firmaría el esperado acuerdo comercial con su par de China, Xi Jinping, en nuestro país, situación que no podrá ser tras la cancelación del evento.

A través de su cuenta de Twitter, el mandamás nortemaricano sostuvo que: "China y EE.UU. están trabajando para elegir un nuevo lugar para firmar la fase 1 del acuerdo comercial, que corresponde a cerca del 60% del total, después de que la APEC en Chile fuera cancelada por circunstancias no relacionadas", comentó Trump.

Cabe recordar que el presidente Sebastián Piñera renunció a la organización de dichos eventos ante el estallido social y político que se vive en el país hace algunos días tras subir los precios del Metro de Santiago.

China and the USA are working on selecting a new site for signing of Phase One of Trade Agreement, about 60% of total deal, after APEC in Chile was canceled do to unrelated circumstances. The new location will be announced soon. President Xi and President Trump will do signing!