Dispararon a oficina de un diputado en Alemania: se trataría de un ataque racista

La oficina de Karamba Diaby, diputado del Partido Socialdemócrata en Alemania, fue receptora de un tiroteo, y se presume que podría ser un ataque racista, ya que había sufrido situaciones similares anteriormente.

El político publicó una foto en su cuenta de Twitter en la que acusó el hecho y se ve los agujeros de las balas.

"Un escaparate con mi retrato tiene varios impactos de bala. La policía y la seguridad estatal están investigando", fue lo que escribió.

Am Mittwochmorgen wurden an meinem Bürgerbüro Einschusslöcher bemerkt. Eine Büroscheibe mit meinem Konterfei weist mehrere Einschusslöcher auf. Die Polizei und der Staatsschutz ermitteln. pic.twitter.com/NyGXlVQK8Q

Heiko Maas, ministro de Relaciones Exteriores del país, manifestó su apoyo a Diaby en redes sociales, escribiendo "seguiremos estando a tu lado en defensa de una democracia libre, tolerante y diversa. Ahora más que nunca".

.@KarambaDiaby erhält seit Jahren Morddrohungen. Bereits 2015 wurde sein Büro angegriffen, gestern beschossen.



Nicht nur heute am #DonnerstagderDemokratie stehen wir alle im #TeamDiaby fest an seiner Seite.



Wer auf Karamba zielt, der greift uns alle an.