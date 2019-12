Diputadas en Turquía aprovecharon su inmunidad para realizar intervención 'Un violador en tu camino'

Esta mañana se viralizó un video en que se muestran a diputadas en Turquía que realizaron en el parlamento del país, la intervención "Un violador en tu camino" del colectivo Las Tesis.

Las parlamentarias aprovecharon la inmunidad que se les da por su cargo para protestar de esta manera, además de apoyar a las mujeres que la semana pasada fueron encarceladas por hacer lo mismo y que ahora arriesgan penas de cárcel.

Luego de eso, una multitudinaria manifestación se presentó en las calles de Izmir, donde miles de mujeres se reunieron a protestar y realizar la intervención de Las Tesis, quienes esta vez no fueron reprimidas.

Turquía es un país con cifras bastante altas de asesinatos a mujeres, según la organización Kadin cinayetlerini durduracagiz (Acabaremos con los asesinatos de mujeres), quienes hasta durante el 2018 contabilizaron más de 400 crímenes de este tipo.

Revisa el video también aquí.

Today, following yesterday’s protest in Turkish parliament by opposition women MPs protesting violent breakup of #LasTesis marches in Istanbul and nation’s capital of Ankara, women took to streets in Izmir in massive protest—this time police stood aside. pic.twitter.com/cJK43r2Rxn