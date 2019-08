Cuba ampliará el acceso a internet en las casas y los negocios privados

El gobierno de Cuba anunció el 29 de julio la entrada en vigencia de un conjunto de regulaciones que pretenden ampliar el acceso a internet en la isla caribeña. Entre las medidas está la autorización para crear redes privadas de la red con conexiones alámbricas e inalámbricas en las casas y los negocios.

También se permite la importación de routers (enrutadores) y de otros equipos para las redes. Cuba se conectó a internet en la década de 1990. Informa The New York Times que las nuevas reglas no permitirán que los operadores vendan ese servicio y Etecsa -la empresa de telecomunicaciones estatal- será el único proveedor en la nación.

El gobierno amplió en 2013 el acceso a la red y en 2015 se instalaron zonas con internet inalámbrico por toda la isla, que a fines de 2018 alcanzaban los 800 puntos de conexión abierta. La ONG Freedom House asegura que la conectividad avanzó cuando el gobierno empezó a ofrecer servicio 3G y se permitió el acceso total de los smartphones.