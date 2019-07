Congresista estadounidense atacada por Donald Trump tuvo un recibimiento de heroína en Minnesota

El racismo de Donald Trump parece que no le ayuda a ganar votos en el Estado de Minnesota. Sus ataques en contra de cuatro congresistas demócratas, llamándolas a regresar "a sus países", chocan ante el apoyo que recibió la representante Ilhana Omar al llegar al aeropuerto de Minneapolis–Saint Paul. "¡Bienvenida a casa!", coreaban las personas que fueron a esperarla en su retorno desde Washington.

La congresista estadounidense de religión musulmana y cuyo padre era somalí, había respondido al mandamás de la Casa Blanca en un video: "Estoy en el lugar al que pertenezco, la casa de la gente. ¡Y vas a tener que lidiar con eso!". El mandatario republicano atacó inicialmente a través de Twitter a las representantes opositoras y luego lo reiteró en un acto de campaña el miércoles en Carolina del Norte.

Las expresiones racistas y xenófobas sí tuvieron eco entre los asistentes del acto, quienes comenzaron a gritar "¡envíala de vuelta, envíala de vuelta!" en referencia a Omar. En la actividad de miércoles el gobernante se quedó en silencio por 14 segundos para que continuaran sus fanáticos. Informa El País que un día después -el jueves- Trump dijo en la Casa Blanca que no estaba de acuerdo con la gente que gritaba.

Informa The New York Times que Ilhana Omar ante sus seguidores dijo que "vamos a seguir siendo una pesadilla para este presidente, porque sus políticas son una pesadilla para nosotros. Y no estamos disuadidos, no estamos asustados, estamos listos". Las otras tres congresistas demócratas que recibieron los ataques son Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Ayanna S. Pressley.