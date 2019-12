Ciudad de México aprobó ley que castiga con hasta 9 años de cárcel la 'pornovenganza' y ciberacoso

La ola feminista que recorre el mundo sumó otra victoria. El congreso del estado de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la llamada Ley Olimpia que castiga el ciberacoso. La norma establece castigos de hasta nueve años de cárcel por crear o divulgar fotos y vídeos íntimos sin el consentimiento de los involucrados.

La capital mexicana se suma a otros 14 estados del país latinoamericano que ya aprobaron modificaciones similares para enfrentar estos ataques, cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres. Los colectivos feministas celebraron con aplausos, puños en alto y cantos: "¡Ni porno, ni venganza, la Ley Olimpia avanza!".

El texto establece el concepto de "violencia digital" en el código penal de la capital y considera agravantes para cuando quien divulga el contenido íntimo mantuvo un vínculo personal con la víctima, ya sea sentimental o laboral. Incluso se eleva la pena hasta tres años de cárcel para quienes amenacen con difundir este tipo de material.

La ley incluyó un mecanismo para que con una querella se agilice el retiro del material de Internet. “Necesitamos que no pasen más de 24 horas para que esté bloqueada de todas las plataformas", dijo el diputado oficialista Eduardo Santillán. Informa El País que la promotora de la reforma, Olimpia Coral, recordó que "el primer legislador al que se la presenté me dijo que él no podía legislar sobre la putería".