Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó bloqueo al financiamiento de ataques contra Irán

Durante este jueves 30 fue aprobado por la Cámara Representante estadounidense, el proyecto que bloquea el financiamiento de ataques contra Irán.

Según el medio The Hill fue aceptada con 228 votos, mayormente del partido democrata contra 175, y ahora deberá pasar al Senado.

La iniciativa llamada No War Against Iran Act, No a la guerra contra Irán, tiene como fin que no se gasten fondos monetarios para interponer acciones militares contra el país con el que han estado en conflicto hace aproximadamente un mes.

El congresista Rohit Khanna, quien propuso el proyecto, dijo en la sesión que "hay que tener muy claro que el Congreso no aceptara ningún centavo para una guerra ofensiva contra Irán".