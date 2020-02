Buttigieg y Sanders lideran la primaria demócrata en el estado de Iowa tras primer computo parcial

La crisis del recuento aún resuena, pero siguen intentando despejarla. En la primera "Caucus" del Partido Demócrata en Iowa, la votación para elegir a los delegados electorales en cada estado, a 24 horas de los sufragios aún no existe un recuento total, pero el cómputo parcial entrega como líderes a Peter Buttigieg y Bernie Sanders.

El fallo del sistema contable -que derivaba de una aplicación de la empresa Shadow- fue el tema de la jornada en Estados Unidos y permitió al gobernante republicano Donald Trump burlarse de sus futuros opositores. El primer cómputo entregó los resultados del 62% de los recintos de votación, sin que se informara cuándo estará el recuento final.

Informa The Washington Post que el senador Sanders posee una ligera ventaja en el voto popular, mientras que el ex alcalde de South Bend lidera en los delegados estatales. El primero obtuvo un 26% de votación y Buttigieg llegó a 25%. La senadora Elizabeth Warren va tercera con 20% y el ex vicepresidente Joe Biden es cuarto con 13%.

Los resultados se publicaron un día después de la celebración de las asambleas y el Partido Demócrata de Iowa culpó a las inconsistencias del retraso. Aunque los resultados finales aún no se conocen, varios de los candidatos ya viajaron a hacer campaña al estado de New Hampshire, el que tendrá sus primarias en una semana.