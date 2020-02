Brexit: Reino Unido sale oficialmente de la Unión Europea después de 47 años

Este viernes se ha consumado el Brexit: ha sido el último día en que el Reino Unido ha pertenecido a la Unión Europea, 47 años después de su ingreso. La primera escisión en la historia del club comunitario se ha hecho efectiva esta medianoche (21:00 horas en Chile), y obliga a los 27 socios restantes a plantearse la viabilidad de su modelo de convivencia política.

"Mi trabajo como primer ministro es traer al país unión y llevarlo hacia delante. Lo más importante que hay que decir esta noche es que esto no es un final, sino un principio", ha dicho el primer ministro británico, Boris Johnson, en un mensaje televisado a la nación.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado que quieren mantener "la mejor relación posible con el Reino Unido, aunque nunca podrá ser tan buena como seguir siendo miembro". Uno de los testimonios más duros ha sido el del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en un discurso a la nación ha advertido de que ve en el Brexit "una señal de alarma histórica que debe resonar en nuestros países”. A partir de este sábado comienza un periodo transitorio donde casi nada cambia, una forma de pavimentar el camino para el verdadero suelte de amarras, fijado para el 1 de enero de 2021.

Downing Street ya ha anunciado que será el lunes cuando Johnson se dirija a los británicos, en vivo y en directo, para explicarles cuáles son sus planes para los siguientes once meses, cuando se abran las negociaciones con Bruselas para definir la relación futura entre los dos bloques. No será un camino fácil. Cuenta con una mayoría abrumadora en la Cámara de los Comunes y un Partido Conservador aparentemente unido en torno a su figura. Los tories ya no se acuchillarán entre ellos por la “cuestión europea” pero corren el riesgo de resucitar otra vieja guerra. La de los partidarios a ultranza del libre comercio, que aspiran a romper cualquier atadura con las reglas de la UE, y la de los proteccionistas que comiencen a ver en los próximos meses las consecuencias del Brexit para los agricultores, ganaderos, pescadores o empresarios de sus respectivas circunscripciones electorales.

“Gran Bretaña está ante una encrucijada. Al abandonar la UE, tenemos la oportunidad de definir nuestro futuro papel en la comunidad internacional para las próximas décadas. Cambiará el lugar que ocupamos en el mundo. La cuestión está en saber qué dirección tomamos”, ha dicho este viernes el aún líder de la oposición, Jeremy Corbyn. Acertó finalmente en el diagnóstico el veterano político que, con su ambigüedad respecto a la crisis más grave vivida por el Reino Unido en las últimas décadas, condujo al Partido Laborista a una catástrofe histórica.

