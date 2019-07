Brasil: Empresario se mató en un seminario frente al ministro de Minas y Energía

Un empresario en Brasil atentó contra su vida en medio de la realización de un seminario que contaba con la presencia del ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, en la ciudad de Aracajú.

Se trataría del empresario del rubro de la cerámica, Sadi Paulo Castiel Gitz de 70 años, quien se dio un disparo en medio de la realización del simposio dedicado al comercio de gas natural.

El sujeto, dueño de Cerámica Escurial, esperó que presentaran al gobernador del estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, para gritar que era un "mentiroso" y luego usar su revólver calibre 38 mm.

La empresa presentaba problemas financieros en parte por el aumento del precio del gas, y en mayo pasado había anunciado el cierre de su fábrica y que despediría a 600 trabajadores.

El gobierno entregó su sentido pésame a los familiares, y anunció por redes sociales la cancelación del resto del seminario.

O Governo do Estado de Sergipe lamenta o ocorrido com o empresário Sadi Gitz, da cerâmica Escurial, que cometeu suicídio durante o evento.



Por conta do ocorrido, o Simpósio de Oportunidades para o novo cenário do gás natural em Sergipe está cancelado. pic.twitter.com/FaRkBcADu7