Boris Johnson evalúa adelantar elecciones si el Parlamento Británico bloquea su plan para el Brexit

Si no hacen lo que quiere, apaga la luz. El líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, evalúa una alternativa por si este martes el Parlamento Británico rechaza su plan para concretar la salida de la Unión Europea (UE). Esto porque la oposición quiere impulsar con urgencia una resolución que obligue al ejecutivo a solicitar ante la UE un nuevo plazo de dos meses para el Brexit.

El gobierno de Johnson, que suspenderá después de esta semana al parlamento por 35 días, amenaza con expulsar a los más de 15 representantes conservadores rebeldes dispuestos a apoyar esa propuesta. El jede de los "Tory" considera que los parlamentarios están bloqueando su negociación con Bruselas y advirtió que "bajo ninguna circunstancia retrasaré la fecha del Brexit".

Johnson argumentó que "han aumentado las posibilidades de alcanzar un acuerdo, por tres razones. Porque ven que claramente queremos un acuerdo, porque ven que tenemos una visión clara de cuál debe ser la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea, y porque han visto fortaleza en nuestra decisión". El político derechista estima que el cierre temporal del Parlamento es una estrategia para un fin.

Sobre lo que viene el mandamás de Downing Street 10 recalcó que "nos vamos el 31 de octubre, y no hay pero que valga (...) Yo no quiero unas elecciones anticipadas". Los dichos de Johnson no tienen relación con la realidad de su gobierno, ya que fuentes del ejecutivo dejaron ver que las elecciones generales están sobre la mesa y que su fecha sería el 14 de octubre, si Johnson es derrotado en Westminster.