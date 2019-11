Bolivia: gobierno interino da plazo de dos días al parlamento para que llame a elecciones

La administración de Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia desde la renuncia de Evo Morales, fijó un plazo de dos días para que el parlamento llame a elecciones.

El ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, dijo que, luego de una semana desde que Áñez asumió la Presidencia provisional, "existe preocupación" porque no hay aún "una ley electoral modificatoria del Régimen Electoral y eso no depende del Ejecutivo, depende del Legislativo que no puede sesionar, que no puede funcionar".

"Cada día que pasa es un día menos del plazo que tenemos", agregó sobre el límite constitucional de 90 días que está establecido para llamar a nuevos comicios y aseguró que el gobierno interino no busca prorrogar su mandato más allá de lo estipulado por la ley boliviana.

En ese sentido, Justiniano explicó que si vence el plazo se llamará a elecciones mediante un decreto, "es una de las probabilidades, pero es la última que estamos manejando (...) queremos seguir esperando la decisión, que esto sea parte de la Asamblea Legislativa".

Durante el martes, las manifestaciones en contra del gobierno interino que asumió en Bolivia dejaron al menos cinco personas fallecidas y más de 20 heridos, luego de la represión ejecutada por las fuerzas de seguridad policial y los militares. Las protestas se concentraron en las cercanías de la ciudad de Cochabamba y en la capital de La Paz.