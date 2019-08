Bachelet por sanciones de EEUU contra Venezuela: Podrían exacerbar la crisis

En el marco de este jueves, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a las sanciones aplicadas por Estados Unidos en contra de Venezuela, las cuales consideró que no tienen implicadas "las medidas necesarias" para no influir en los grupos más bajos.



La exmandataria de Chile explicó que las medidas "son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerable".



De hecho, Bachelet no escondió que teme que "tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una serie situación de escasez de bienes esenciales".



La actual Alta Comisionada añadió que por más que las sanciones no se aplican técnicamente a "transacciones relacionadas con las provisiones de artículos, tales como alimentos, ropa y medicinas que buscan dar respuesta al sufrimiento humano", es posible que se llegue a "exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas".