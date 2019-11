Bachelet por actuar de Carabineros: Mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos

En una conversación que fue difundida por la Asamblea Chilena en Londres, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, habló con respecto al estallido social que se ha generado en el país.



Sobre el tema, la exmandataria indicó que no emitirá ninguna conclusión hasta ver el reporte de la misión que envió a Chile, puesto que "fueron capaces no solo de entrevistar a muchas víctimas, sino que también a policías y fuerzas militares, por lo que están haciendo un diagnóstico bastante amplio y nosotros daremos recomendaciones posteriormente".



De todas formas, Bachelet dijo que, a modo de juicio previo, que "he hablado con el Presidente (Piñera) dos veces, y yo sí creo que Chile tiene protocolos adecuados en términos de las normas internacionales sobre cómo se usa la fuerza".



Eso sí, la otrora presidenta dijo que "cuando escuchas que son tantas las personas, no sé cuántas han perdido la visión (…) mi juicio previo es que los protocolos no están siendo seguidos. Hay indicaciones claras. Nunca debiese dispararse de arriba y nunca se debiese disparar de la cintura hacia arriba".



Bachelet aclaró que más allá de su preocupación, como todos los chilenos, ella tiene "que ser neutra, objetiva e imparcial como Alta Comisionada. Tengo mis sentimientos, tengo que manejarlo de cierta forma, pero estoy muy preocupada".