Argentina besó a su esposa y fue condenada a un año de prisión por enfrentarse a la policía

En el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ la justicia argentina condenó a una mujer que besaba a su pareja. La jueza Marta Yungaro del Tribunal Oral Criminal Nº26 de Buenos Aires condenó a Mariana Gómez a un año de prisión en suspenso, acusada de resistencia a la autoridad y lesiones leves a la policía que la arrestó cuando se besaba con su mujer Rocío Girat y fumaba en el vestíbulo de una estación.

El 2 de octubre de 2017, Mariana acompañó a Rocío a tomar un autobús. En la ruta las sorprendió una tormenta y se refugiaron en el metro. Según la versión de las fuerzas de seguridad la pareja fumaba en un lugar prohibido. Gómez alega que se defendió frente a un acto discriminatorio: "Había otras parejas haciendo lo mismo, pero de las que fumaban o se besaban, las únicas lesbianas éramos nosotras".

En el forcejeo la joven tiró del pelo a la policía, lo que motivó la apertura de la causa judicial. "Besar no es delito", "Basta de lesboodio" y "Absolución para Mariana" se leía en las pancartas que sostenían las activistas que acompañaron a la pareja hasta el tribunal. Informa El País que los cantos festivos que se habían escuchado durante casi dos horas se transformaron en un murmullo creciente de incredulidad.

"No me entra en la cabeza", repetía Mariana Gómez en la sala de audiencias, agregando que "los pedófilos tienen que estar en cana, no nosotras". En 2012 su abuelastro y su padrastro fueron condenados a ocho años de cárcel en un juicio por abusar sexualmente de ella y de sus dos hermanas cuando eran niñas. En el juicio ella no tuvo oportunidad de declarar. Yungaro fue acusada de homofóbica por una activista y respondió con un saludo en forma de burla.