Al menos 20 muertos tras nuevo tiroteo en EE.UU. realizado por supremacista blanco

Este sábado en la mañana un nuevo tiroteo ocurrió en Estados Unidos con decenas de heridos y una cifra oficialmente aún no confirmada de muertos, pero que los medios norteamericanos aseguran que serían de momento al menos unas 20 víctimas fatales.

El atentado ocurrió en un centro comercial de la ciudad de El Paso en Texas, cerca del límite con México.

El Presidente de EE.UU, Donald Trump, se pronunció en Twitter señalando que "los reportes son muy malos, muchos muertos. Trabajando con las autoridades estatales y locales, y la policía. Hablé con el Gobernador para indicarle mi respaldo total a través del Gobierno Federal".

El responsable de la matanza fue detenido por las autoridades, y se tratar de un varón blanco de 21 años identificado como Patrick Crusius, de Dallas.

A law enforcement official in El Paso told me the Walmart shooter is in custody. Patrick Crusius of Dallas. Just turned 21 years old this week. pic.twitter.com/CEJh6rYij1